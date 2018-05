Toma, primi giorni da presidente: Toma, primi giorni da presidente: ipotesi di Giunta, Roma e gli auguri di Frattura

In attesa della proclamazione dei consiglieri regionali, il presidente della Regione Donato Toma debutta anche a livello istituzionale. Infatti domani giovedì 10 maggio, sarà a Roma dove parteciperà a una serie di riunioni politico-istituzionali. Quattro gli appuntamenti in agenda.

Alle ore 9.30, presso la sede della Conferenza delle Regioni in Via Parigi 11, si terrà un incontro sulle problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, del direttore della Direzione centrale vigilanza affari legali e contenzioso dell’Ispettorato del lavoro, Danilo Papa, e della direttrice della Direzione centrale prevenzione dell’INAIL, Ester Rotoli. Al termine dell’incontro è prevista la seduta ordinaria della Conferenza della Regioni e delle Province autonome. Nel pomeriggio, alle ore 15, presso la Sala riunioni di Via della Stamperia 8, sono convocate la Conferenza Unificata e, a seguire, la Conferenza Stato-Regioni.

A Toma in queste ore sono giunti anche gli auguri del presidente uscente Paolo Di Laura Frattura.

“Al presidente della nostra Regione, a Donato Toma – ha dichiarato Frattura – i più cari auguri di buon lavoro. Inizia per lui un percorso nuovo, alto e importante, amministrare il nostro Molise, che pure dalle sue tante fragilità sa sempre recuperare una forza esemplare.Donato saprà cogliere e apprezzare tutti i segnali positivi, ne siamo certi: la sua sensibilità, la sua professionalità e la sua onestà intellettuale non possono non portarci a questa conclusione.Il Molise ha bisogno di una classe dirigente attenta e rispettosa delle tante necessità di un territorio piccolo sì ma molto complesso: Donato e con lui le forze di maggioranza e di opposizione sapranno adoperarsi per questo. Il nostro lavoro resta a disposizione di chi adesso, come noi cinque anni fa, ha chiesto e ottenuto la fiducia dei cittadini. In bocca al lupo”.

Un comunicato di auguri tutt’altro che formale. Ma ha il sapore di due uomini che al di là della politica si stimano. Toma in queste ore è a lavoro anche per la costruzione della Giunta Regionale e per gli incarichi di consiglio.

Indiscrezioni parlano di una vicepresidenza del consiglio regionale che potrebbe non andare al Movimento Cinque Stelle, come ruolo istituzionale vorrebbe, ma direttamente a Vittorino Facciolla del Pd. Si potrebbe parlare di un accordo tra i volponi della politica che porterebbe a lavorare insieme la coalizione di centrodestra con l’opposizione del Pd.

Se è tutto vero ce lo diranno solo le nomine che arriveranno in sede di insediamento del consiglio regionale. Per la Giunta si parlerebbe dei primi eletti dei primi cinque partiti della coalizione: Aida Romagnuolo (Lega), Nicola Cavaliere (Forza Italia), Vincenzo Cotugno(Orgoglio Molise), Vincenzo Niro (Popolari per l’Italia) e Salvatore Micone (Udc).

