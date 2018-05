Abruzzo-'Adunanza di protesta' dei motociclisti contro la chiusura ai mezzi a due ruote di 25 strade ritenute dalla Provincia insicure.

Sabato 12 maggio, alle 10, nel parcheggio della prima rotonda dell'Ospedale di L'Aquila, lungo la statale 80, 'adunanza di protesta' promossa dai Motociclisti Aquilani contro la chiusura ai mezzi a due ruote di 25 strade ritenute dalla Provincia insicure. La notizia giunge dal presidente del motoclub Massimiliano Mari Fiamma insieme con quella di quasi 4.000 sottoscrizioni raggiunte in pochi giorni con la raccolta firme promossa dallo stesso motoclub. Invitati a partecipare motociclisti, ciclisti e "quella parte di popolazione che ha capito che le cose accadono se ci si espone".

"La manifestazione - spiega Mari Fiamma - vuole essere un modo per chiedere agli esponenti politici il rispetto per popolazioni locali e libertà individuali".