Campionati universitari, attesi in 3.000

CAMPOBASSO, 9 MAG - Oltre tremila tra atleti, dirigenti, tecnici, docenti e Rettori, 11 Comuni coinvolti, due province Campobasso e Isernia, 51 Centri universitari sportivi (Cus) rappresentati, 40 Federazioni universitarie sportive, 28 discipline sportive. Sono alcuni numeri che fanno da cornice alla 72 esima edizione dei Campionati nazionali universitari primaverili che si svolgeranno in Molise dal 19 al 27 maggio.

Oggi, in una conferenza stampa, la presentazione dell'evento.

A fare gli onori di casa il rettore dell'Unimol, Gianmaria Palmieri, il presidente del comitato organizzatore, Raffaele Pagano, ex questore di Campobasso, e altri componenti dello staff organizzativo. "Un evento significativo e utile allo sviluppo sociale ed economico del territorio - ha commentato Palmieri - e nello stesso tempo un'opportunità per i nostri studenti di relazionarsi all'insegna della pratica sportiva".