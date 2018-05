Toro caduto in un pozzo sul monte Sammucro nel comune di Venafro recuperato con velivolo dei Vigili del Fuoco

Ieri 9 maggio si è reso necessario l'uso del Velivolo VF di Pescara per recuperare un Toro caduto in un pozzo sul monte Sammucro nel comune di Venafro. La prima squadra VF intervenuta, i Volontari del Locale distaccamento, hanno provveduto alla messa in sicurezza del toro, prosciugando il pozzo per evitare ulteriori conseguenze al bovino. Successivamente dalla Sede Centrale di Isernia si è provato a raggiungere con un Auto Carro Trasporto munito di una piccola gru ma purtroppo il terreno era cedevole ostacolando il mezzo. Approfittando di una tregua meteorologica si è ritenuto opportuno l'intervento del velivolo VF di Pescara che ha permesso di recuperare il pesante bovino, dopo che lo stesso è stato sedato dal Veterinario dell'ASREM. Infine è stata segnalata dai Vigili del Fuoco al Sindaco la pericolosità di tale pozzo che privo di parapetto costituisce un pericolo non solo per gli animali.