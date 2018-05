Profumi contraffatti, napoletano denunciato dai Carabinieri. Merce sotto sequestro.

Ad Isernia, una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, durante un controllo della circolazione stradale, ha fermato un 28enne di Napoli, con a carico precedenti per introduzione nello stato e commercio di prodotti falsi, reato che spingeva i militari ad approfondire l’accertamento con una perquisizione veicolare, rinvenendo dall’interno del vano bagagli venti confezioni di profumo di varie note marche contraffatte. La merce, destinata sul mercato molisano, avrebbe fruttato circa quattrocento euro, è stata sottoposta a sequestro, mentre nei confronti del 28enne si è proceduto con una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria. Ulteriori indagini sono in corso per risalire alla provenienza dei prodotti.