Proclamati gli eletti in consiglio, tutto confermato: ora 15 giorni per la Giunta

Quasi tre settimane per confermare tutto: 12 consiglieri di maggioranza, 6 cinque stelle e 2 Pd. La proclamazione dei consiglieri è avvenuta questo pomeriggio in Corte d’Appello a Campobasso, officiata dal giudice Vincenzo Pupilella, con una cerimonia brevissima alla quale non erano presenti nemmeno tutti gli eletti.

Ora il presidente Donato Toma, oggi impegnato alla Conferenza Stato Regioni, ha 15 giorni di tempo per nominare la Giunta e procedere alla convocazione del primo consiglio regionale.

Ma ripetiamo chi sono i consiglieri eletti: in maggioranza sono tre per Forza Italia, Nicola Cavaliere, Armandino D’Egidio e Roberto Di Baggio. Due per la Lega, Aida Romagnuolo e Filomena Calenda; due posti anche per Orgoglio Molise, Vincenzo Cotugno e Gianluca Cefaratti e due seggi i Popolari per l’Italia: Vincenzo Niro e Andrea Di Lucente.Un posto invece all’Udc (Salvatore Micone) e uno a Fratelli d’Italia (Quintino Pallante), mentre Michele Iorio è il consigliere della lista Iorio per il Molise anche se per l’ex governatore scatterà la sospensione per 18 mesi, in favore di Eleonora Scuncio.

Nell’opposizione il M5s elegge sei consiglieri, Andrea Greco,come secondo miglior candidato governatore, Patrizia Manzo, Angelo Primiani, Vittorio Nola, Valerio Fontana e Fabio De Chirico. Due i seggi per il centrosinistra, entrambi al Partito democratico, con Vittorino Facciolla e la segretaria dimissionaria Micaela Fanelli. (Vip)