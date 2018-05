Festa della mamma 2018:Iniziative Asrem presso UOS Ostetricia e Ginecologia ospedali di Isernia , Campobasso , Termoli

Per dare significato e spessore alla ricorrenza della Festa della Mamma, evitandone la relegazione alla sola natura commerciale e recuperandone l’iniziale sentimento, l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise organizza, in occasione della Festa della Mamma 2018, una serie di iniziative di presentazione e promozione dei Centri Nascita Aziendali di Campobasso, Isernia e Termoli, con l’auspicio che le donne e le mamme della Regione, i cittadini e le famiglie, colgano questo invito a conoscere “da vicino” i servizi e gli Operatori che, con passione e dedizione, si dedicano alle mamme della nostra Regione. Un modo nuovo per celebrare, tra storia, tradizione ed innovazione, attraverso l’accesso ai Centri Nascita Aziendali, l’importanza della donna e della madre nella Società Moderna.

VENERDI’ 11 MAGGIO 2018 ore 10.00 - 13.00 CENTRO NASCITA DI ISERNIA U.O.S. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. “ F. VENEZIALE “ DI ISERNIA In collaborazione con i Volontari dell’AVO Incontro con le Mamme che hanno partorito al “Veneziale” Manifestazione di musica, canti poesie e filastrocche dedicate al tema della mamma Informazioni alla cittadinanza sui servizi di ostetricia e ginecologia dedicati alla mamma

VENERDI’ 11 MAGGIO 2018 ore 16.30 - 18.30 CENTRO NASCITA DI CAMPOBASSO U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. “A. CARDARELLI “ DI CAMPOBASSO Incontro con la Cittadinanza Informazioni alla cittadinanza sui servizi di ostetricia e ginecologia dedicati alla mamma Concerto dedicato alle mamme si esibiranno: Mariapino Lemmo, voce Giuliana Fasolino, piano

SABATO 12 Maggio ore 10.00 - 13.000 CENTRO NASCITA DI TERMOLI U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. “SAN TIMOTEO “ DI TERMOLI Area Reception Incontro con la cittadinanza Informazioni alla cittadinanza sui servizi di ostetricia e ginecologia dedicati alla mamma Presentazione della guida ai Servizi di Ostetricia e Ginecologia Animazione ed Auguri Speciali alle mamme Poesia Autografata alla Mamma Ospite d’autore: Maria Teresa Infante, scrittrice

DOMENICA 13 MAGGIO 2018 La Festa della Mamma ha origini diverse. Nell'antichità esistevano riti e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste che si rifacevano al culto della Madre Terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i Greci era Rea, la madre di tutti gli dei, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva celebrata la sua figura e quella di tutte le madri per associazione. Presso i Romani, era Cibele la divinità simbolo della Natura e di tutte le madri. La Festa della Mamma, in senso moderno, ha inizio nel Maggio 1870, quando l’attivista pacifista statunitense Julia Ward Howe istituì il Mother’s Day For Peace come strumento di riflessione contro ogni guerra, iniziativa poi ripresa da Anna Jarvis, che nel 1908 celebrò il Mother’s Day per onorare la memoria della madre, attivista che si batteva per la pace. L’iniziativa di Jarvis divenne talmente popolare che nel 1914 il Presidente degli Stati Uniti Wilson la ufficializzò come festa nazionale. Nel tempo, questa festività si è estesa in tutto il Mondo. In Europa, la festa viene introdotta nel 1917 in Svizzera, nel 1918 in Finlandia, nel 1919 in Norvegia e in Svezia, nel 1923 in Germania e nel 1924 in Austria. In Italia, Festa della Mamma è nata a metà degli anni cinquanta: nel 1956, su iniziativa del Sindaco di Bordighera in collaborazione con il Presidente dell'Ente Fiera del Fiore e nel 1957 su iniziativa del Parroco di Tordibetto di Assisi. Il 18 Dicembre 1958 il Senato della Repubblica istituisce in Italia la Festa della Mamma, stabilendo come data di celebrazione l'8 Maggio; tale data, immutata dal 1959 al 2000, fu poi spostata per ragioni economiche e di mercato alla seconda domenica di Maggio e di fatto equiparata al giorno scelto dagli Stati Uniti d’America. Da circa venti anni, quindi, è la seconda Domenica di Maggio la data in cui in Italia si celebra il ruolo della Mamma nel Sistema Famiglia e nella Società Mode