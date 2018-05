Ortopedia Agnone ancora chiuse le prenotazioni per i piccoli interventi chirurgici

Si apprende da varie fonti che l'ambulatorio ortopedico di Agnone avrebbe ripreso a funzionare. Sarebbero state riattivate le prenotazioni per le visite ortopediche ambulatoriali. Ma da verifiche, ad oggi, non era possibile la prenotazione.Inoltre presso il Caracciolo come precisato in un altro articolo http://www.altomolise.net/notizie/attualita/17256/ortopedia-la-denuncia-di-don-francesco-chiude-lambulatorio-problemi-anche-a-isernia, erano funzionanti anche il day surgery e l'ambulatorio di chirurgia complessa.Questo significa che i piccoli interventi che si eseguivano presso il Caracciolo, ad esempio l'intervento per il tunnel carpale, non sono al momento disponibili. Il servizio funzionava in maniera ottimale e risolveva tanti problemi sanitari alla popolazione dell'Alto Molise e Alto Vastese, che affrontavano in sicurezza, senza grossi spostamenti e senza tempi di attesa, gli interventi