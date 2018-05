Agnone, Cani avvelenati in fin di vita. Il grido dei padroni: aiutateci vogliamo giustizia

Post e video traumatizzanti apparsi su Fb sul profilo di Valentina Di Pietro https://www.facebook.com/valentina.dipietro.376. Il video mostra un cane agonizzante e Valentina scrive che questa mattina sono stati avvelenati con presumibili bocconi i due cani del padre, Dick e Fiocco.. Orribile notizia che denota il grado di imbarbarimento di alcuni. Come e' spiegabile tanta crudeltà verso due dolcissimi animali che non facevano del male a nessuno?. Siamo esterefatti e sconvolti. Contiamo sugli organi preposti alla tutela degli animali per l'individuazione dei responsabili

Il post:

"Chiedo a tutti gli amici soprattutto di Agnone di condividere il più possibile il video. Questa mattina hanno avvelenato i due cani di mio padre, Dick e Fiocco. Hanno mangiato presumibilmente delle polpette di carne avvelenate. Sono in fin di vita. È successo fuori casa, in pieno centro abitato. Chiedo a chiunque potesse aiutarci, associazioni ed altro, di denunciare il più possibile per evitare un’altra tragedia. Grazie."