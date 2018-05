Agnone-Contrada san Quirico, tasso investito accidentalmente. Cosa fare se si investe un animale selvatico?

Stamane sulla strada che porta da Agnone alla contrada San Quirico è stato rinvenuto un tasso morto, probabilmente investito accidentalmente da una autovettura. Purtroppo investire un animale mentre si guida sulle strade di campagna e di montagna è un'eventualità tutt'altro che rara. Può essere un cane lasciato libero che attraversa improvvisamente la strada, oppure un animale selvatico, come in questo specifico caso,In ogni caso è necessario sapere che se si incappa in queste spiacevoli situazioni, esistono degli obblighi precisi da assolvere, esattamente come quando si rimane coinvolti in un sinistro con un'altra auto.