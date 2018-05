Cani avvelenati, ottime speranze di salvezza per Dick e Fiocco

Dick e Fiocco i due cani avvelenati ieri mattina fortunatamente e con il pronto aiuto degli specialisti hanno superato la fase acuta.Le loro condizioni sono decisamente migliorate e Valentina lo annuncia con un post Fb https://www.facebook.com/valentina.dipietro.376

"Questa mattina Dick e Fiocco stanno molto meglio. Ringraziamo per questo soprattutto il veterinario Pasquale Santilli e Giovanni Di Tella che hanno prontamente saputo diagnosticare il veleno ed effettuare tutte le cure appropriate tempestivamente così da riuscire a salvarli. Ringraziamo anche i Carabinieri Forestale di Frosolone che insieme alla sezione cinofila antiveleno hanno bonificato l’area.

Infine ringrazio tutti coloro che in queste ore hanno espresso un pensiero di vicinanza a noi e soprattutto ai cuccioli.

Denunciate sempre ed immediatamente episodi come questo alle autorità competenti, così che sia possibile ridurre il rischio per altri animali.

Grazie davvero a tutti"