Elezioni comunali, presentate le liste: non si ricandidano Sorbo e Notarangelo

Sono state presentate, entro le 12, le liste per le comunali del 10 giugno. Quattordici i comuni interessati tra cui Larino e Venafro i centri più grandi. Ed è proprio da questi comuni che emergono i primi dati interessanti di queste comunali. Non solo i sindaci uscenti Antonio Sorbo e Vincenzo Notarangelo non si sono ricandidati. Ma nei due comuni più grandi interessati da questa tornata elettorale, gli unici due con un presidio ospedaliero ancora in essere anche se smantellato nella sua essenza, non c’è nemmeno l’ombra della lista del Movimento Cinque Stelle. La formazione pentastellata è riuscita a presentare una propria lista solo nel Comune di Guglionesi. Nessun turno di ballottaggio intanto per i comuni molisani. Vince chi ottiene più voti perché tutti i comuni hanno meno di 15mila abitanti. Per tutti si tratta della terza chiamata alle urne dopo le politiche del 4 marzo e le regionali del 22 aprile. La grande incognita resta quindi l’affluenza.

ECCO LE LISTE DEI COMUNI

VENAFRO

Venafro nel cuore: candidato sindaco Nicandro Cotugno

Amoroso Carmine, Barile Pasquale, Bianchi Elena, Caggiano Donata, Cantone Alfonso, Cipolla Filomena detta ‘Minella’, Di Nardo Giusi, Di Vito Massimiliano, Dolcigno Alessio, Ferreri Anna

Galifi Gianna Errica, Giulianelli Ludovico, Iannacone Adriano, Mancone Carmen, Petrecca Angelo

Insieme per Venafro: candidato sindaco Alfredo Ricci

Barile Anna, Buono Annamaria, Buono Stefano, Capasso Barbato Giovanna, Cernera Antonella, De Luca Massimo, Di Cicco Gianmarco, Elcino Aurelio, Ottaviano Dario, Pascarella Ivano, Perna Marina

Simeone Oscar, Tombolini Fabrizio, Tommasone Angelamaria, Vaccone Giovanni, Valvona Marco

MONTAQUILA

Per il cambiamento-Insieme si può: Candidato sindaco Marciano Ricci

D’Eboli Feliciano, Staffieri Pasquale, Zaccarella Silvano, Cerrone Gabriele, Di Mauro Francesco

Forte Nico, Annunziata Angelica, Cioffi Federico, Ricci Silvano, Staffieri Chiara

Amare il proprio Comune: Candidato sindaco Federico Cimorelli

Di Cristinzi Matteo,Perna Michele, Cerrone Massimo, Bruno Patrizia, Martino Ornella, Staffieri Antonio, Di Cristofaro Michael, Ciccone Giovanni, Rossi Lucio, Staffieri Attilio

LARINO

LARINASCITA

Candidato sindaco Luca Fagnani

Arianna Abbagnaia, Annarita De Notariis, Angela Maria Di Fonzo, Michele Di Paolo, Fabrizio Ficocelli, Alessandro Lategano, Danilo Marchitto, Renato Miozza, Alfonso Pelillo, Laura Ricci, Gennaro Sarno, Gianluca Venditti.

SIAMO LARINO

Candidato sindaco: Giuseppe Puchetti (detto Pino)

Antonio Vesce, Giuseppe Bonomolo, Maria Giovanna Civitella, Antonella Gammieri, Nicola Giardino, Iolanda Giusti, Elisabetta Lozzi, Eduardo Mili, Berenice Miscione, Giulio Potnico, Alice Vitiello, Angela Vitiello.

NOI PER LARINO

Candidato sindaco: Franco Rainone

Donato Barone, Maria Patrizia Biello, Fausta Di Lena, Antonietta Duò, Teresa Mancini, Maria Assunta Milone, Alessandro Notarangelo, Michele Ricci, Vincenzo Strinieri, Francesco Vitulli, Nicola Stefano Vitulli, Domenico Zeoli

IL GERMOGLIO

Candidato sindaco: Vito Di Maria

Pardo Mezzapelle, Salvatore Faiella, Pietro La Serra, Alberto Pizzi, Italo Pascarella, Giuseppe Iacovino, Leonardo Lafratta, Anna Maria Di Pietro, Franco Teresa, Graziella Vizzarri, Angela Fagnani, Adele Piacquadio.

GUGLIONESI



MOVIMENTO CINQUE STELLE

Candidato sindaco: Giuliana Senese Lina Maddalena Romano, Maria Angela Pace, Fernando Di Narzo, Giovanni Mammarella, Lucia Landolfi, Giuseppe Totaro, Gabriele Fusco detto Brioss, Maurizio Di Ninno, Vincenzo Lorito, Giuseppe Rulli, Giuseppe Fortunato, Maria Rosaria D’Auria

GUGLIONESI RIPARTE

Candidato sindaco Mario Bellotti

Candidati consiglieri: Stefania Addesa, Giuseppe Aristotile, Antonio Cantalupo, Michele D’Anselmo, Corrado Del Torto, Giuseppina D’Onofrio, Carmela Ciccarone, Pietro D’Ambra, Elisa Carmela D’Astolto, Paolo De Socio, Barbara Morena, Giuliano Senese.

GUGLIONESI PER TUTTI

Candidato sindaco: Antonio Tomei

Vincenzo Bondanese, Gianluca Ciliberto, Luigi D’Alleva, Gianluigi Di Marco, Sabrina Di Ninno, Fernandino Fusco, Nicolino Ludovico, Marianna Macarlino, Rosaria Panzera detta Rosita, Daniela Perazzelli, Antonio Romano detto Tonino, Francesco Silvestri.

COMUNITA’ E FUTURO PER GUGLIONESI

Candidato sindaco: Gianfranco Del Peschio

Teresa Arielli, Angiolina Aristotile, Antonella Del Peschio, Filippo Di Nuoscio, Francesco Rinaldi Fulvio, Romeo Fulvio detto Furino, Giacomo Mazzatenta, Michele Perna, Giannino Sabetta, Maria Scardocchia, Vincenzo Tilli, Vincenzo Vernacchia.

GUGLIONESI NEL CUORE

Candidato sindaco: Giuseppe D’Urbano

Alessia Antenucci, Nicola Bucci, Luigina Ciarallo, Antonietta De Marinis, Fabio Di Cesare, Monia Florio, Gabriele Lamanda, Domenico Lucarelli, Filomena Somma, Luciana Sorella, Antonio Strippa, Domenico Talia.

SESSANO DEL MOLISE

Trasparenza con Venditti sindaco: candidato sindaco Pino Venditti

Alternativa: candidato sindaco Ramona Di Lucia

Tutti per il futuro per Sessano del Molise: candidato sindaco Pietro Mucciaron

‘Sessano’ – candidato sindaco: Luigi Grasso

‘Gamma’ – candidato sindaco: Remo Conti

‘Stella Polare – candidato sindaco: Francesco Mercone

‘Orgoglio Tricolore’ – candidato sindaco: Andrea Valente

‘Progetto popolare’ – candidato sindaco: Antonietta Capoccini

CASTELPIZZUTO

Castelpizzuto resiste: candidato sindaco Carla Caranci

Liste civetta

1. Rinascita

2. Stella popolare

3. Progetto popolare

4. Orgoglio tricolore

5. Alternativa

ORATINO

‘Riscriviamo Oratino’: candidato sindaco Roberto De Socio

‘Oratino’: candidato sindaco Orlando Iannotti

‘Obiettivo comune’: candidato sindaco Luca FaticaMACCHIAVALFORTORE



‘Vivere insieme’: candidato sindaco Vincenzo Pepe

‘Stella popolare’: candidato sindaco Rocco Vizzaccaro

‘Insieme per il paese’: candidato sindaco Antonio Catenazzo

‘Orgoglio tricolore’: candidato sindaco Pasquale Spiridigliozzi

‘Interesse comune’: candidato sindaco Gianfranco Paolucci

COLLETORTO

Un futuro per Colletorto: candidato sindaco Cosimo Damiano Mele

MONTORIO NEI FRENTANI

‘Paese nostro’: candidato sindaco Pellegrino Nino Monte

‘Uniti per Montorio’: candidato sindaco Andrea Albino

‘Ancora insieme’: candidato sindaco Enzo Cirella

‘Orgoglio tricolore’: candidato sindaco Enrico Scigliano

‘Stella popolare’: candidato sindaco Gianpaolo Villano

RIPABOTTONI

‘Uniti per Ripabottoni’: candidato sindaco Orazio Civetta

‘Il bene comune per Ripabottoni’: candidato sindacoDomenico Piedimonte

‘Stella popolare’: candidato sindaco Fabrizio Picano

‘Orgoglio tricolore’: candidato sindaco Carlo Evangelista

‘Insieme per il futuro’: candidato sindaco Nicola Barbiero

‘Verso un mondo migliore’: candidato sindaco Francesco Di Vico

VINCHIATURO

‘Libertà e partecipazione per Vinchiaturo’: candidato sindaco Luigi Valente

‘Amiamo Vinchiaturo’: candidato sindaco Bernardino Primiani