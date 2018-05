ll 14 passaggio consegne Frattura-Toma. Entro la prossima settimana anche il nuovo Esecutivo

Cambio della guardia a Palazzo Vitale. Lunedì prossimo, 14 maggio, alle 11.30, nella sede della Giunta regionale in via Genova a Campobasso, cerimonia del passaggio di consegne tra l'ex presidente della Regione Molise Paolo di Laura Frattura e il nuovo governatore Donato Toma. Toma, intanto, è al lavoro per formare il nuovo Esecutivo che dovrebbe essere varato entro la prossima settimana e che, a quanto appreso, dovrebbe essere costituito da quattro assessori.

Il governatore dovrebbe mantenere per sé la delega alla Sanità in attesa della nomina a Commissario ad acta da parte del Governo.