Evento: “Insetti nella Rete – Cittadini e ricercatori insieme per tutelare insetti nella Rete Natura 2000”

Mercoledì 16 maggio 2018, dalle 14:30 alle 18:00, presso il Centro Visite della R.N.O. MaB-UNESCO Montedimezzo (Vastogirardi – IS), il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia ha programmato una giornata divulgativa, nell’ambito del Progetto InNat, dal titolo: “Insetti nella Rete – Cittadini e ricercatori insieme per tutelare insetti nella Rete Natura 2000”. Il Progetto InNat ha lo scopo di promuovere l’importanza della Rete Natura 2000 e favorire la conoscenza degli insetti protetti a livello comunitario. La Rete Natura 2000 è il più grande sistema di aree protette al mondo e rappresenta il principale strumento per la conservazione della Biodiversità in Europa. Grazie al portale del progetto (www.innat.it) e all’app (InNat), i cittadini potranno raccogliere dati di presenza delle specie target e contribuire alla conservazione della biodiversità. Si allega la locandina riportante il programma, con l’invito a divulgare l’evento.