Sorpreso in piazza durante le ore notturne, Sorvegliato Speciale denunciato dai Carabinieri

A Monteroduni, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un servizio di controllo notturno predisposto per prevenire reati predatori, hanno sorpreso in una piazza centrale del comune di Sant’Agapito, un pregiudicato, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, che a quell’ora di notte doveva secondo le prescrizioni imposte dalla competente Autorità Giudiziaria, trovarsi all’interno della propria abitazione. L’uomo, con vari precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, è stato così denunciato per violazione agli obblighi inerenti la misura di prevenzione. Ulteriori indagini sono in corso per accertare perché il pregiudicato si trovasse in quel luogo e se avesse l’intenzione di perpetrare qualche azione criminosa.