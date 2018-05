Alle 3,15 di domani 17 Maggio migliaia di musulmani in Molise iniziano il Ramadan. Buon Ramadan!

Per 1.6 miliardi di persone nel mondo inizia il Ramadan dalle ore 3.15 di domani giovedì 17 Maggio e durerà fino al 14 giugno, giorno di festa chiamato Aid Al Fitr o Aid , Anche nel Molise, che vede la presenza di migliaia di immigrati di fede musulmana inizia il digiuno dall'alba al tramonto.

Il Ramadan è il nono mese del calendario islamico e dura 29 o 30 giorni. Il numero dei giorni varia in base all’osservazione della prima falce di luna nuova, essendo i mesi del calendario islamico basati proprio su una scansione del tempo lunare.

Per tutto il mese i fedeli devono astenersi dal mangiare, bere, fumare e avere rapporti sessuali tra l’alba e il tramonto e festeggeranno in preghiera la rivelazione del Corano da parte di Dio a Maometto. Nel mese del Ramadan (in cui secondo la tradizione il Profeta consumava solo un bicchiere di latte di capra e sei datteri al giorno) il Corano prevede che siano esentati dal digiuno i bambini, i malati, le donne incinte e coloro che devono intraprendere lunghi viaggi. Prima di ritirarsi per la notte i fedeli sono chiamati a speciali preghiere comunitarie in cui si recitano lunghi passi del Corano.

Buon Ramadan a tutte le persone di fede musulmana da Altomolise.net