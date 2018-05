SOA Sindacato Operai Autorganizzati: In Molise passa il Giro D'Italia e prende tutti in giro!

Pochi Giorni fa e’ passato in Molise Il Giro D’Italia ,lo strascico e’ negativo e irrispettoso verso le popolazioni coinvolte , compreso il nostro territorio sul piano dei diritti umani e ambientali .

Gia’ partito da Gerusalemme nonostante l’ennesima mattanza israeliana a Gaza e l’occupazione coloniale di questi anni contro i palestinesi , questo e’ risaputo e vergognoso , anche nel nostro Molise domenica 13 maggio durante la tappa da Pesco Sannita al Gran Sasso alcuni attivisti dei comitati di tutela ambientale Campania - Molise in merito alla protesta per la difesa della Valle del Tammaro e del Parco del Matese sono stati sabotati, la denuncia’ e’ partita dall’associazione mamme sannite , gli stessi dopo aver chiesto autorizzazione alla digos di Campobasso si sono recati sul cavalcavia della Statale87 nei pressi di Boiano in concomitanza al passaggio del giro per manifestare la contrarieta’ alla realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti a Sassinoro , la protesta e’ stata bloccata da due uomini in motocicletta che hanno rimosso i cartelli e gli striscioni alla faccia della liberta’ di espressione , lo spettacolo lasciato a fine corsa dagli organizzatori e ‘ancora piu’ indecoroso con un forte impatto ambientale con le centinaia di borracce e bottigliette di plastica scaraventate dai ciclisti e non rimosse da nessuno nei campi di grano e sui cigli delle strade.

La nostra solidarieta’ e vicinanza ai popoli martoriati Palestinesi , ai comitati e all’associazione delle mamme sannite boicottate nella loro giusta protesta e a tutti i contadini e i cittadini che si sono visti violentare i campi da bottiglie di plastica e quant’altro. Il ciclismo e’ uno sport libero ma purtroppo quando il sistema economico e politico ci mette lo zampino falsifica e domina con altri scopi anche quello che e’ buono a danno di interi territori.

Le immagini che vogliono loro non e’ la realta’.

Vergogna!

Coordinamento SOA Sindacato Operai Autorganizzati