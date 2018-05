Giovane studente trova un portafoglio contenente quattrocento euro in contanti e lo consegna ai Carabinieri.

Uno studente di uno Istituto di scuola media superiore di Isernia, appena 16enne, ha rinvenuto nel centro storico cittadino un portafoglio contenente quattrocento euro in contanti e documenti personali. Il ragazzo, dimostrando un altissimo senso civico, non ci ha pensato su due volte e ha chiamato i Carabinieri. Il portafoglio è stato cosi consegnato agli uomini dell’Arma che attraverso i documenti rinvenuti sono riusciti a risalire alla persona che aveva smarrito il portafoglio, un cittadino di origine abruzzese. L’uomo ha ringraziato i Carabinieri, ed in particolare a voluto apprezzare il nobile gesto del giovane studente.