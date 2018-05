Lega e 5 stelle anche in Molise illustrano in piazza l’accordo di programma tra Salvini e Di Maio

Il contratto di governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle è pronto. Per il primo partito scendono in campo, nel fine settimana, anche le persone di primo piano. A Isernia, con un gazebo apposito, scenderà in piazza Celestino V domani dalle 9 alle 13 anche la consigliera regionale Filomena Calenda. Domenica si sposterà invece, sempre dalle 9 alle 13 in piazza della Stazione. Il suo obiettivo, come spiega Filomena Calenda, è quello di far conoscere agli isernini la situazione politica attuale.

E in particolar modo il patto firmato da Salvini e Di Maio che verrà sottoposto all’esame e al voto dei cittadini. Un momento di dialogo e di scambio davvero importante. Stesso obiettivo anche per l’altro partito coinvolto nel programma di Governo: il Movimento Cinque Stelle, Che ha organizzato una serie di incontri proprio a tale scopo.

Portavoce comunali, regionali e parlamentari saranno a disposizione per raccontare ai cittadini cosa sta accadendo in queste ore e spiegare ogni aspetto del Contratto di Governo al vaglio di MoVimento 5 Stelle e Lega. Ecco i dettagli del CALENDARIO

Campobasso Domenica ore 10.30-13.30 - corso Vittorio Emanuele II

Termoli Sabato e domenica ore 17.30- 20.00 - via Adriatica, traversa corso nazionale

Isernia Sabato ore 9-13 - piazza Celestino V Domenica ore 9-13 e ore 17-20 piazza Stazione

Larino Sabato ore 17.00-20.00 Domenica ore 10.30-13.00 - piazza del popolo

Venafro Sabato e domenica ore 9.00-13.00 - corso Campano altezza civico 56

Montenero di Bisaccia Domenica ore 10.00-13.00 e ore 17.00-20.00 - piazza della Libertà

Bojano Sabato ore 11.00-13.00 - largo Duomo Petacciato Domenica 17.00-20.00 - viale Pietravalle

Campomarino Sabato ore 18.00-21.00 - piazza Wojtyla Domenica ore 18.00-21.00 - viale Marconi, antistante ingresso Parco della solidarietà

Santa Croce di Magliano Sabato ore 17.00-19.30. Domenica ore 11.00-13.30 - via XX Settembre 36

Guglionesi Domenica ore 11.00-13.00 e 18.00-20.00 - viale R. Margherita (davanti all’infopoint)

San Martino in Pensilis Domenica ore 10.00-13.00 e 16.00-20.00 - piazza Umberto I