Un Cane per Amico 2018, giornata conclusiva del progetto Fidasc

CAMPOBASSO, 18 MAG -Dimostrazioni delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, del Gruppo Forestale Carabinieri dello Stato e dei cinofili Fidasc; coinvolgimento di scolaresche attraverso disegni, racconti e foto che saranno premiati; poi, una passeggiata a 'sei zampe' per le vie cittadine: si tratta di 'Un Cane per Amico", iniziativa con cui si vuole raggiungere l'obiettivo di aumentare un senso civico già dall'età dell'infanzia. Domani dalle 8,30 a Campobasso giornata conclusiva del corso e concorso di educazione cinofila promossi da Fidasc e Comune di Campobasso.

La prima parte dell'evento si concluderà alle 12 con la donazione al Comune di Campobasso, di quattro dog toilette di arredo urbano, un modo per sensibilizzare il rispetto degli ambienti naturali e dei luoghi pubblici e, successivamente, con la premiazione delle prime tre scuole classificatesi nella categoria disegno, racconto e foto, riguardanti il tema della manifestazione. Alle 17, passeggiata a "sei zampe" denominata Cinowalking.