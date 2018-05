Calcio come volano del turismo: Play Off Nazionali, Eccellenza Vastogirardi- Agropoli, molte le persone a seguito delle due squadre in visita a Agnone

Lo sport come volano del turismo. Oggi a Agnone presso lo stadio Civitelle alle ore 16.00 Play Off Nazionali, Eccellenza Vastogirardi- Agropoli,una importante partita. Molte le persone a seguito delle due squadre che in attesa della partita visitano agnone, i musei, le chiese e hanno modo di apprezzare l'enogastronomia del luogo. Presso i ristoranti si è registrato il pienone e in uno dei più noti nel centro agnonese la giovane reporter del Us Agropoli insieme ad alcune tifose al seguito della squadra, nella foto, provenienti da Agropoli, stavano apprezzando il buon cibo. Tifoseria simpatica e cordiale tra di loro anche lo sponsor della squadra campana, ai quali dedichiamo la nostra copertina, sperando di riaverli ospiti per aver modo di apprezzare ulteriormente le bellezze della nostra terra.