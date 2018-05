Roccamandolfi- Sindaco Lombardi segnala al prefetto disagi per disservizio telefonia mobile

Dall’avvento della telefonia mobile l’intero territorio di Roccamandolfi risulta notevolmente penalizzato nella ricezione del segnale dei vari gestori telefonici.

La situazione di disagio per la mancanza e scarsità dei collegamenti telefonici della rete cellulare è un problema grave in un paese che ultimamente ha sviluppato, una forte connotazione turistica, residenti, pastori, escursionisti, turisti e semplici fruitori della montagna lamentano la totale assenza di segnale preoccupati per l’impossibilità di comunicare in caso di incidente.

Senza dimenticare, inoltre, che in questo Comune abitano molti anziani e che non tutti possono permettersi una linea telefonica fissa, considerati i costi, tante persone anziane sono pertanto impossibilitate a comunicare tramite cellulare, anche in caso di bisogno.

Più volte, inutilmente, l’Amministrazione ha richiesto ai vari gestori telefonici l’installazione di antenne o microcelle, cercando di proporre adeguate soluzioni ed individuando i siti d’impianto al fine di risolvere tale problematica; in ultimo ha preso contatti con la Telecom/TIM individuando, a seguito di sopralluogo congiunto, anche il sito idoneo all’installazione delle necessarie apparecchiature in conformità del Regolamento Comunale.

Atteso che a tutt’oggi la Società non ha fornito riscontri in merito, a Sua Eccellenza il Prefetto si richiede di voler attivare i propri canali istituzionali per favorire una rapida risoluzione della problematica.