Il titolo di Campione d’Italia Femminile 2017/2018 va alle Juventus Women che battono ai rigori il Brescia con il punteggio di 5-4

Primo titolo in assoluto per le #JW che vincono lo scudetto al debutto nel Campionato di Serie A!

La Juventus si laurea campione d'Italia anche tra le donne dopo il successo della squadra di Allegri. Ci sono voluti i calci di rigore, nella finale di spareggio contro il Brescia, per decretare la squadra vincitrice dell'edizione 2017-2018.



Per la terza volta, l'atto finale per assegnare il tricolore si è deciso allo spareggio che ha visto trionfare le bianconere. In precedenza, sia i tempi regolamentari che i tempi supplementari, si erano chiusi senza reti.



#WOMENF1RST

#Grandissime #FinoallaFine #StoriadiungrandeAmore