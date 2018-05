Dodicesima legislatura al via per il Consiglio Regionale del Molise: Intervista al neo consigliere regionale Andrea Di Lucente

Dodicesima legislatura al via per il Consiglio Regionale del Molise. Iniziata coi fuochi di artificio da parte del Movimento Cinque Stelle. Il consigliere Andrea Greco ha attaccato frontalmente sostenendo che lui e il Movimento non hanno condiviso la legge elettorale della scorsa legislatura. Che di fatto prevede la sospensione da consigliere regionale per gli assessori. Si tratta di giochi di prestigio della politica da veri e propri Houdini secondo Greco. Pronta la risposta del consigliere Massimiliano Scarabeo. L'ufficio di presidenza, retto dal consigliere anziano Vittorio Nola del Movimento Cinque Stelle, ha proceduto alla surroga del consigliere Michele Iorio, sospeso per la condanna di Zuccheropoli, con la seconda eletta Eleonora Scuncio. Sostituiti anche i quattro assessori Cavaliere, Di Baggio, Niro e Cotugno con i consiglieri Nico Romagnuolo, Scarabeo, Paola Matteo e Antonio Tedeschi. Alla prima votazione utile e con 14 voti che rappresentano i 2/3 dell'assemblea è stato eletto presidente del Consiglio Salvatore Micone Udc. Nel pomeriggio il completamento dell'ufficio di presidenza. Il Movimento 5 stelle ha già annunciato voto compatto per la vicepresidenza a Patrizia Manzo. Nella giornata di domani,come ha annunciato il presidente della Giunta Donato Toma, sarà annunciato il quinto assessore leghista. A decidere il nome sarà Matteo Salvini.

Il neo consigliere regionale Andrea Di Lucente intervistato da Viviana Pizzi ha dichiarato che tra i suoi obiettivi in questa legislatura in primis si pone la tutela del territorio altomolisano e continuava:

"anche se bisogna partire dal presupposto che con il collegio unico siamo rappresentati del territorio dell'intera regione. l'Alto Molise forse è il territorio molisano piu difficile. Comunque ripartire dalla legge sulla montagna e cercare di tutelare i cittadini che hanno scelto di vivere e rimanere nelle nostre zone interne.La viabilità una priorità, per gli ospedali bisogna vedere realmente quello che si può fare per il nostro ospedale e se si possono mantenere le parole.

In merito al suo ruolo di Sindaco di Vastogirardi ha affermato: "Ho annunciato in un consiglio dei giorni scorsl la mia decadenza che verrà ratificata il 25 maggio, mi sostituirà la vice sindaco. Il consiglio comunale continuerà ad esserci, portando avanti i programmi prefissati, per poi prepararci alle elezioni del prossimo maggio., io non ci sarò ma aiuterò a rifare una lista competitiva che possa fare gli interessi del mio gruppo"

clicca sul link guarda l'intervista: https://www.facebook.com/2molione/videos/335614160299568/