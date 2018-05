Accordo raggiunto nella maggioranza e nella minoranza per le cariche di vicepresidenti e segretari del nuovo Consiglio regionale del Molise: per la maggioranza entrano come vicepresidente Gianluca Cefaratti (Orgoglio Molise) e Filomena Calenda (Lega) come segretario, per la minoranza vicepresidente Patrizia Manzo (M5S) e Vittorio Nola (M5S) come segretario. Protesta il Pd rimasto senza rappresenta.