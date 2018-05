Consiglio Regionale, insediate presidenza e commissioni: domani il quinto assessore

Dodicesima legislatura al via per il Consiglio Regionale del Molise. Iniziata coi fuochi di artificio da parte del Movimento Cinque Stelle. Il consigliere Andrea Greco ha attaccato frontalmente sostenendo che lui e il Movimento non hanno condiviso la legge elettorale della scorsa legislatura. Che di fatto prevede la sospensione da consigliere regionale per gli assessori. Si tratta di giochi di prestigio della politica da veri e propri Houdini secondo Greco. Pronta la risposta del consigliere Massimiliano Scarabeo. L’ufficio di presidenza, retto dal consigliere anziano Vittorio Nola del Movimento Cinque Stelle, ha proceduto alla surroga del consigliere Michele Iorio, sospeso per la condanna di Zuccheropoli, con la seconda eletta Eleonora Scuncio. Sostituiti anche i quattro assessori Cavaliere, Di Baggio, Niro e Cotugnocon i consiglieri Nico Romagnuolo, Scarabeo, Paola Matteo e Antonio Tedeschi. Alla prima votazione utile e con 14 voti che rappresentano i2/3 dell’assemblea è stato eletto presidente del Consiglio Salvatore Micone Udc. Nel pomeriggio il completamento dell’ufficio di presidenza. Nella giornata di domani,come ha annunciato il presidente della Giunta Donato Toma, sarà annunciato il quinto assessore leghista. A decidere il nome sarà Matteo Salvini.

Nel pomeriggio la nomina dei vicepresidenti, dei segretari e delle commissioni. Con 11 voti Gianluca Cefaratti di Orgoglio Molise é il primo vicepresidente del Consiglio regionale. Con gli 6 voti dell’opposizione a 5 stelle passa invece Patrizia Manzo del Movimento Cinque Stelle. Tre voti nulli e una bianca. Dopo aver annunciato il voto a Manzo il Pd potrebbe aver votato per entrambi i vicepresidenti. Cosa che è costato il mancato appoggio alla nomina da segretaria di minoranza a Micaela Fanelli, che ha ritirato la candidatura. Con 12 voti di maggioranza la prima segretaria del consiglio regionale è Filomena Calenda. Con 6 voti del 5 stelle il secondo è Vittorio Nola per il Movimento Cinque Stelle. Un voto per Micaela Fanelli e due bianche dal Pd.

Una nota sui gruppi consiliari. Ad aprire il gruppo misto sarà Massimiliano Scarabeo. Vittorino Facciolla lamenta di non aver ottenuto nessuna nomina. “Avete perso una possibilità di collaborare con una forza dell’opposizione. Una parte di molisani non avrà rappresentanza“.

Si è poi passati alle nomine delle quattro commissioni consiliari permanenti. La prima sarà presieduta da Andrea Di Lucente dei Popolari per l’Italia. Vicepresidenti Andrea Greco e Filomena Calenda. Segretario Antonio Tedeschi. Componenti Armandino D’Egidio e Micaela Fanelli

Presidente della seconda commissione è Eleonora Scuncio. Ruolo che poi passerà a Michele Iorio al termine della sospensione. Vicepresidenti Aida Romagnuolo e Vittorio Nola. Segretario Vittorino Facciolla. Completa la rosa Massimiliano Scarabeo.

Presidente della terza commissione Armandino D’Egidio. Vicepresidenti Antonio Tedeschi e Valerio Fontana. Segretario Fabio De Chirico. Chiude Nico Romagnuolo.

Presidente della quarta commissione è Quintino Pallante. Vicepresidenti Angelo Primiani e Paola Matteo. Segretario Gianluca Cefaratti e chiude Patrizia Manzo.

Con la rimodulazione delle deleghe, che avverrà domani con la nomina del quinto assessore, sarà chiuso il capitolo nomine. Soddisfatto il Movimento Cinque Stelle per essere entrato a pieno titolo come opposizione in tutti i rami del consiglio. Un po meno il Pd che centra solo due commissioni su quattro cedendo ai 5 stelle l’intera rappresentanza sia nella terza che nella quarta commissione. La seduta di consiglio regionale dove si inizierà a lavorare sui temi cari al Molise è fissata per lunedì 28 alle 10.30.