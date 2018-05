Commissioni consiliari, Di Lucente presidente e Greco vicepresidente della prima: en plein altomolisano

Sono state assegnate le presidenze di Commissione. Per l’ufficialità è bastato attendere poco: dopo il voto unanime in assise, sono stati proprio i membri delle commissioni a eleggere i propri vertici, come da accordi tra la maggioranza e tra le minoranze.



La Prima (Ordinamento e Organizzazione amministrativa) tutta altomolisana. Ad Andrea Di Lucente la presidenza in quota popolari per l'Italia. Andrea Greco ottiene la vicepresidenza come rappresentante del Movimento Cinque Stelle. A lui toccherà presentare in commissione la proposta di legge che abolisca l'istituto della sospensione dalla carica di consigliere per l'assessore in carica. Proposta già annunciata da Greco in conferenza stampa. Per Di Lucente oltre a questo incarico importante anche l'onere e onore di presentare proposte per la viabilità delle aree interne.; la Seconda (Sviluppo Economico), in un primo momento spettante al primo cittadino di San Polo Matese Armandino D’Egidio, è stata invece assegnata all’isernina Eleonora Scuncio della lista ‘Iorio per il Molise’, subentrata all’ex governatore ‘sospeso’ per gli effetti della legge Severino. Non sarebbe rimasto però all’asciutto il consigliere forzista: a lui è toccata, infatti, la guida della Terza Commissione (Assetto del territorio). Mentre la Quarta (Servizi Sociali), come già anticipato, anziché essere assegnata a Mena Calenda, divenuta ufficialmente segretaria dell’Ufficio di presidenza, è stata affidata a Quintino Pallante di Fratelli d’Italia, che potrebbe tuttavia essere nominato sottosegretario e lasciare il posto alla stessa esponente leghista.

Questi i nomi dei componenti delle quattro commissioni. Nella prima Andrea Di Lucente (Popolari per l’Italia), Armandino D’Egidio (Fi), Antonio Tedeschi (Popolari per l’Italia) e Filomena Calenda (Lega) per la maggioranza, Micaela Fanelli (Pd) e Andrea Greco (M5S) per la minoranza.

Nella seconda Eleonora Scuncio (Iorio per il Molise), Aida Romagnuolo (Lega), Massiliano Scarabeo (che ha annunciato l’adesione al Gruppo Misto), Vittorino Facciolla(Pd) e Vittorio Nola (M5S). Nella terza commissione ci sono Armandino D’Egidio e Nico Romagnuolo (FI), Antonio Tedeschi (Popolari per l'Italia), Fabio De Chirico e Valerio Fontana (M5S). Nella quarta commissione Quintino Pallante (Fratelli d’Italia), Gianluca Cefaratti (FI), Paola Matteo (Orgoglio Molise), Patrizia Manzo e Angelo Primiani (M5S).