Mazzuto assessore, Toma asseconda Salvini e emula Frattura: nessuna donna in Giunta

ll presidente Toma, con proprio decreto, ha provveduto a nominare Luigi Mazzuto componente della Giunta regionale del Molise. La Giunta regionale, pertanto, è così composta : Nicola Cavaliere, Vincenzo Cotugno, Roberto Di Baggio, Luigi Mazzuto, Vincenzo Niro.

Il nome di Mazzuto, come era stato dichiarato dal presidente Donato Toma, è stato indicato direttamente da Matteo Salvini. Il leader nazionale della Lega ha voluto premiare chi per primo aveva creduto nel progetto verde in Molise. Non tenendo conto di due variabili che sono però importanti in politica: chi ci mette il nome e si candida nelle liste, cosa che Luigi Mazzuto non aveva fatto, e la rappresentanza di genere. Che sarebbe stata garantita con la prima eletta Aida Romagnuolo, che una settimana fa aveva rinunciato, a malincuore, a una nomina quasi certa.

La consigliera che è stata duramente punita dalle logiche spartitorie. Rinuncia all’assessorato (oppure le chiedono di rinunciare ndr), non centra l’obiettivo dell’elezione a presidente del Consiglio Regionale (ruolo che va a Micone) e nemmeno una presidenza di commissione. E’ solo vicepresidente della seconda. La presidenza è toccata a Eleonora Scuncio di Iorio per il Molise.

Per ora a Mazzuto niente deleghe. Donato Toma si è preso altre ore per la rimodulazione. Probabile che al quinto assessore vengano assegnate le politiche sociali e il lavoro . La prima delega non menzionata da Toma in un primo momento. La seconda che per ora Toma aveva tenuto per se.

Ora è ufficiale e possiamo dirlo. Donato Toma ha seguito per colpa dei partiti la strada già tracciata da Paolo Di Laura Frattura: nessuna donna nell’esecutivo di governo. Per ora quella meglio piazzata è la vicepresidente del Consiglio Patrizia Manzo del Movimento 5 stelle. E le donne di maggioranza? Filomena Calenda è quella con più potere che entra nell’ufficio di presidenza come segretaria. Eleonora Scuncio (posto che poi andrà a Michele Iorio ndr) è presidente della seconda commissione e forse diventerà sottosegretaria. Ma non è ancora detto perché Toma per ora ha congelato questo incarico in vista di migliorarne le funzioni.

http://molione.altervista.org/mazzuto-assessore-toma-asseconda-salvini-e-emula-frattura-nessuna-donna-in-giunta/