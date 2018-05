Agnone il Comune informa:sono attive due casette informatizzate per la raccolta differenziata.

Il Comune di Agnone informa la cittadinanza che da oggi 22 Maggio sono attive due casette informatizzate per la raccolta differenziata. Le due casette sono situate nel parcheggio dello Stadio Comunale e all’ingresso della Strada Panoramica Pietro Mennea (autostazione Cimitero). Una terza sarà posizionata prossimamente in Via Alcide De Gasperi ( mercato coperto).

Il sistema di raccolta differenziata del Comune di Agnone è il “sistema porta a porta”.

Pertanto, in via sperimentale, per accedere alle casette informatizzate bisogna essere intestatari della Tassa sui Rifiuti iscritti al ruolo (TARI) DEL Comune di Agnone,e quindi, tramite la tessera sanitaria/codice fiscale vi potranno accedere solo i possessori di seconde case che soggiornano nella nostra Città saltuariamente ed i possessori di prima casa che hanno esigenze straordinarie e/o temporanee, che già sono assoggettati alla raccolta porta a porta.

Questi ultimi, una volta arrivati alla soglia di 12 conferimenti nell’anno solare, continuando ad utilizzare il servizio si vedranno applicare un aumento del 30% sulla propria tariffa rifiuti nell’anno successivo.

Le casette, munite di apposito sistema di riconoscimento sia dell’utente, sia del peso conferito, saranno prossimamente sottoposte a servizio di videosorveglianza.

E’ fatto assoluto divieto di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo circostante o comunque in area diversa da quella adibita alla raccolta ed è soprattutto OBBLIGATORIO che i rifiuti vengano conferiti nel rispetto delle indicazioni vigenti per la raccolta differenziata.

A breve, quale ulteriore servizio, inoltre, verranno predisposti ulteriori badge per consentire lo smaltimento anche da parte dei camperisti che visitano la nostra Città.

Si ricorda inoltre che il Comune di Agnone è dotato di un centro di raccolta situato in località Croce Sant’Angelo con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 08:30 – 10:00, mercoledì 14:30 – 16:30 e sabato 09:00 – 12:00