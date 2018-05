Trovato in possesso di cocaina, denunciato un 35enne

Ad Isernia, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, hanno fermato un 35enne nel centro storico cittadino e dopo una perquisizione personale, hanno rinvenuto un involucro contenente dosi di cocaina che l’uomo aveva tentato invano di disfarsi alla vista dei militari. La droga è finita sotto sequestro, mentre il 35enne dovrà rispondere di detenzione illegale di stupefacenti. Indagini sono in corso per accertare se le dosi erano per uso personale o se destinate all’attività di spaccio. Sono stati istituiti anche posti di blocco lungo le arterie principali, con particolare riferimento a quelle di collegamento con la limitrofa provincia di Caserta, con l’impiego di Unità Cinofile antidroga dell’Arma. In totale sono stati centoventi i veicoli controllati, centocinquanta le persone identificate tra conducenti e passeggeri e numerose le perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva