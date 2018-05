Machete nascosto in auto, denunciato un 30enne per porto illegale di arma impropria

Nel corso di una serie di controlli eseguiti dai Carabinieri nelle ultime ore tra Isernia e comuni limitrofi, tre persone sono finite nei guai per reati in materia di armi e stupefacenti. A Sesto Campano, i militari della locale Stazione hanno fermato un 30enne originario della provincia di Caserta, pluripregiudicato. A seguito della perquisizione veicolare, occultato sotto il sedile veniva rinvenuto un “machete”. L’arma veniva sottoposta a sequestro mentre il pregiudicato veniva denunciato per porto illegale di arma impropria.