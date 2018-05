Governo, Conte va al Quirinale in taxi. Ritorno a casa a bordo del taxi di Mario Porrone di Poggio Sannita

E' toccato a Mario Porrone di Poggio Sannita tassista a Roma accompagnare a casa a bordo del suo taxi il presidente del Consiglio incaricato dal presidente Mattarella, il giurista Giuseppe Conte. Ieri giornata politica importante per l'Italia. Il Presidente della repubblica italiana Sergio Mattarella ha dato a Giuseppe Conte, indicato da Movimento 5 stelle e Lega per ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio, l'incarico di formare il governo, incarico che il professore si è riservato di accettare.Quello tra Conte e Mattarella è stato un incontro lungo, durato quasi due ore.

Dopo l'incontro con il presidente Mattarella, il premier incaricato si è recato alla Camera per incontrare il presidente della Camera Giuseppe Fico per poi recarsi, in taxi, al Senato per l’incontro con la presidente Elisabetta Casellati.

Successivamente intorno alle ore 23.20, il ritorno a casa a bordo del taxi di Mario Porrone. Sentito telefonicame Mario Porrone, che lavora a Roma ma risiede a Poggio Sannita, legatissimo al suo paese, ha spiegato che la chiamata per ricondurre il premier incaricato a casa è stata una normalissima chiamata ricevuta da Radio Taxi e che probabilmente il taxi transitava in prossimità di Palazzo Madama. Molta curiosità tra i suoi compaesani e molisani, ha suscitato l'immagine passata in televisione di Mario Porrone che si accingeva a far salire sul suo taxi il premier incaricato.