Molise, cresce droga e gioco azzardo

Sale il livello d'attenzione in Molise dopo quanto affermato oggi al Tg di Teleregione Molise dal responsabile del Servizio regionale per le dipendenze (Serd), Giuseppe Antonio Scioli. Il Molise, infatti, risulta essere al quarto posto in Italia (7 per mille) con 2.300 utenti che si rivolgono al Serd per tutte le diverse dipendenze. Il dato nazionale è 4x1000. Triste primato anche per gli oppiacei: il Molise supera il 4 per mille con circa 1.300 persone che a vario titolo hanno consumato questo tipo di droghe. In Italia è al 3x1000.

Cannabis: il Molise si posiziona, insieme a Lazio, Sardegna e Marche in vetta.. Altre statistiche indicano in circa 6.300 i molisani che hanno fatto uso di cocaina nel corso dell'ultimo anno. "Questa è una reale emergenza - ha detto Scioli - soprattutto in Molise". I numeri non sono assolutamente confortanti: il Molise fa registrare la percentuale più alta, 13%, di gambler con la maggioranza di questi che tiene nascosta l'attitudine e l'entità delle giocate ai propri familiari. ANSA