Dialisi ad Agnone, Don Francesco : "occorre sicurezza, non si può dializzare ovunque"

Don Francesco Martino sacerdote in front line nella difesa dei diritti dei malati. Nel suo crudo post su Fb spiega esattamente che cosa è una emodialisi, essendo egli stesso un paziente, e tutta l'organizzazione e le tecniche sanitarie da adottare per prevenire le infezioni, mortali in alcuni casi per questa tipologia di pazienti. Rivendica sicurezza e prevenzione nel centro emodialisi di Agnone.

"Questa è la posizione normale quando dializziamo: il nostro sangue esce dal corpo entra in una macchina collegata ad un circuito idraulico, viene a contatto con acqua che deve essere sterile e batteriologicamente non pericolosa nel filtro, scarica in un circuito che va in una cisterna di decantazione e poi viene immessa in fogna, anche per prenire la possibilità di risalita dagli scarichi di agenti patogeni pericolosi. L'ambiente viene rigorosamente pulito e al termine di ogni seduta sterilizzato con le lampade a raggi ultravioletti. Quando le infermiere si avvicinano a noi usano guanti e mascherine. Come vedete dobbiamo dializzare come se fossimo in una sala operatoria perchè un'infezione ospedaliera, il rischio di setticemia, ecc. ecc. ci può mandare all'altro mondo. Eppure per qualcuno noi possiamo dializzare anche in una stalla, o con gli scarichi arrangiati, come se fossimo in un reparto normale di degenza, con tutti i rischi di infezione possibili nello scambio sangue acqua macchina... Io non posso mettere a rischio la mia vita ogni giorno perchè a causa della precaria situazione igienica e di sicurezza posso beccarmi infezioni ospedaliere che dovrebbero comunque essere prevenute in ospedale e sono la vera prima causa di mortalità negli ospedali italiani. E rimando al mittente chi mi dice che mi sono coperto di ridicolo perchè non sono un tecnico o un ingegnere: oppure chi dice che comunque guido la macchina e quindi posso dializzare ovunque. Le condizioni di igiene e sicurezza o ci sono o non ci sono: sicurezza sono solo i tubi non a norma? Fatemi il piacere".