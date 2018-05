Educational Tour nelle “Terre di Maja” DMC “Terre del Sangro Aventino, operatori turistici del Sangro Aventino e Comuni, insieme per far conoscere e promuovere il territorio. La DMC “Terre del Sangro Aventino”, quindici operatori dell’offerta turistica del territorio e undici comuni della Maiella Orientale e della Val di Sangro, hanno unito le loro forze e realizzato un “educational tour” finalizzato alla promozione del territorio, rivolto a 45 operatori. I tour destinati a buyers del settore turismo, giornalisti, blogger, hanno lo scopo principale di far vivere di persona all’operatore interessato l’esperienza diretta nei luoghi, conoscere nuove realtà e prendere spunto per l’organizzazione, di escursioni e soggiorni presso i luoghi visitati e vissuti

L’educational tour è tutt'oggi uno degli strumenti più incisivi ed efficaci per convincere un buyer della bontà ed affidabilità di un prodotto turistico. Gli operatori turistici, ben contenti della possibilità di farsi conoscere anche fuori dai confini regionali, hanno elaborato un programma di tour educativo, suddiviso essenzialmente in tre appuntamenti nel corso di tre week end. Gli itinerari di visita proposti sono stati: - Educational tour rivolto al turismo scolastico nella Maiella Orientale; - Educational tour rivolto al turismo scolastico nella Val di Sangro; - Educational tour sul tema della vacanza attiva, Majella Avventura Le prime due proposte dei tour, sono state destinate al settore educativo/scolastico e hanno visto la partecipazione di dirigenti scolastici, insegnanti, referenti progetti educazione ambientale, tour operator di viaggi scolastici e turismo natura e cultura.

L’obiettivo è stato quello di far conoscere e vivere l’esperienza del viaggio di istruzione nelle Valli dei fiumi Aventino e Sangro, attraverso una full immersion nel territorio con la specifica di tutte le tematiche storiche, naturalistiche, culturali e delle produzioni locali che potranno caratterizzare i viaggi d’istruzione. La terza proposta, denominata Majella Avventura, si svolgerà nei giorni 26 e 27 maggio e vedrà la partecipazione di 15 operatori tra agenti di viaggio, giornalisti, influencer. L’obiettivo è quello di presentare le attività outdoor che si possono svolgere nel territorio interessato, presentargli gli scenari naturalistici e fargli vivere l’esperienza che a loro volta potranno proporre ai loro clienti. Nel dettaglio, sono protagonisti degli itinerari di visita proposti, i siti di maggiore interesse turistico dell’area del Sangro e dell’Aventino, quali: il Museo Naturalistico del Centro Visite del Parco Nazionale della Maiella di Fara San Martino, le Gole e l’Abbazia di San Martino in Valle, le Sorgenti del Fiume Verde a Fara San Martino, il Museo Naturalistico del Centro Visite del Parco Nazionale della Maiella di Lama dei Peligni, l’Area Faunistica del Camoscio Appenninico, il Giardino Botanico ”Locati”, il Museo dell’Orso Marsicano del Parco Nazionale della Maiella, l’Area Faunistica dell’Orso Bruno, il Museo Geopaleontologico e l’Eremo Celestiniano Madonna dell’Altare a Palena, il Parco fluviale delle Acque Vive, il borgo antico di Gessopalena, il Parco Archeologico di Iuvanum a Montenerodomo, le Cascate del Rio Verde a Borrello, il Castello Medievale di Roccascalegna, il Castello Ducale di Casoli e i borghi di Colledimacine, Civitella Messer Raimondo, Pennadomo, Torricella Peligna.

Oltre alle visite guidate nei luoghi d’interesse del Sangro Aventino, sono state organizzate delle attività per far vivere in prima persona ai vari partecipanti degli educational tour, delle vere e proprie esperienze turistiche. Gli operatori svolgeranno varie attività, come: torrentismo, rafting, fuoristrada, trekking a cavallo, escursioni in notturna, escursione in mountain bike, climbing oltre anche a degustazioni di prodotti tipici locali presso i maggiori produttori del territorio. I comuni che hanno partecipato e cofinanziato l’iniziativa, sono: Casoli, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Fara San Martino, Gessopalena, Lama dei Peligni, Montenerodomo, Palena, Pennadomo, Roccascalegna, Torricella Peligna. Tanti gli operatori coinvolti che hanno, fortemente voluto e sostenuto economicamente l’organizzazione degli educational, ovvero: l’agenzia Stop&Go, l’agriturismo Travaglini, l’azienda agricola La Guardata, il Club Majella Adventure 4X4, la cooperativa La Porta del Sole, la cooperativa Majella, la cooperativa Pallenium, Abruzzo Rafting, l’Hotel Capè, l’Hotel del Camerlengo, il ristorante Lo Shangrillà da Vincenzina, l’associazione MajellaTravel, la Pro Loco di Roccascalegna, Rio Verde ambiente e turismo, il ristorante La Villetta.