Vastogirardi, la vicesindaca Masciotra guiderà il Comune al posto del decaduto Di Lucente

Come annunciato in una precedente intervista, il sindaco di Vastogirardi Andrea Di Lucente e' "decaduto" dal ruolo di primo cittadino di Vastogirardi, la decadenza e' stata ratificata oggi in consiglio comunale

A Di Lucente, eletto consigliere regionale nella lista Popolari per l'Italia e con delega alla Presidenza della Prima Commissione (Ordinamento e Organizzazione amministrativa) subentra la vicesindaca Lucia Masciotra.

Auguri di buon lavoro a Lucia Masciotra .

Di seguito il commento di Di Lucente:

"Il consiglio comunale porterà avanti i programmi prefissati, per poi prepararci alle elezioni del prossimo maggio., io non ci sarò ma aiuterò a rifare una lista competitiva che possa fare gli interessi del mio gruppo"

clicca sul link , guarda l'intervista: https://www.facebook.com/2molione/videos/335614160299568/