Successo di partecipanti alla " Su&Giù" della solidarietà

Agnone 27 Maggio: Si è svolta questa mattina a partire dalle ore 10.00 la XII Edizione della “Su e Giù Agnonese”, gara podistica non competitiva.Molti gli iscritti e partecipanti, tra cui intere famiglie e bambini. . Si è snodata lungo i vicoli e le strade agnonesi. Ad organizzare l’evento ancora una volta l’oratorio Giovanni Paolo II in collaborazione con l’Aido, Cenacolo Culturale Camillo Carlomagno e Comune di Agnone.

L’appuntamento era alle ore 9.30 in piazza Unità d’Italia per la la consegna dei pettorali. La quota di iscrizione era di tre euro a partecipante che andranno in favore delle famiglie bisognose del luogo. La partenza e l’arrivo nella stessa piazza . Le premiazioni sono avvenute intorno alle ore 12.00 sempre in piazza Unità d’Italia dove gli atleti hanno trovato anche i gazebo per il ristoro. I partecipanti numerosi , oltre 120 persone.

I VINCITORI:

Categ Maschile

1-Natalino Carosella

2-Di Benedetto Vincenzo

3-Cristian Pazzolo

Categ. Femminile

1-Gaia Carosella

2-Francesca Di Benedetto

3- Gaia Cerimele

Maschile-Femminile 0-12

1-Simone Misischia

2- Habrain Habzat

3-Antonio Saia

Alla gara ha partecipato anche la vicesindca di Agnone, Linda Marcovecchio. Il suo commento all'evento:

Un'occasione di festa che l'Oratorio organizza a chiusura dell'anno delle sue attività. Un momento di aggregazione comunitaria, di amicizia, tra grandi e piccini, all'insegna di una corsa per i praticanti dello sport e di una sana passeggiata per i meno allenati, desiderosi di gustare in modo diverso le nostre belle strade cittadine. Non si può che ringraziare Don Onofrio, lo staff dell'oratorio, i partecipanti, soprattutto bambini, i vari sponsor commerciali e privati che hanno sostenuto l'organizzazione della XII edizione della "Su e giù". Una delle tante belle tradizioni che rendono viva la nostra comunità che tra l'altro, stamane, è stata protagonista anche del raduno delle 4x4, delle Vespe e di una visita di un gruppo Erasmus Plus Unimol con studenti albanesi. Una giornata di sole, all'insegna di tante presenze che vedono in questo paese un riferimento territoriale importante, centro di richiamo per tanti che venendo qui danno valore alla nostra cittadina in maniera che va oltre la nostra capacità di valorizzarci e che nel tempo spero e credo impareremo a fare in maniera sistemica e produttiva per un futuro di crescita".