SLC CGIL e della UIL POSTE Molise, hanno proclamato lo sciopero di tutto il personale applicato

Le Segreterie Regionali del Molise della SLC CGIL e della UIL POSTE hanno proclamato per venerdì 1° giugno 2018 lo SCIOPERO GENERALE di tutto il personale applicato negli Uffici Postali. Questo significa che, alla luce delle festività del 2 e 3 giugno, molti uffici rimarranno chiusi per tre giorni consecutivi creando non pochi disagi a tutti i clienti di Poste Italiane. E’ sicuramente qualcosa di doloroso che mortifica, in primis, le OO.SS. che hanno indetto l’agitazione. Ma sta anche a significare quanto drammatica sia oramai la situazione che interessa i servizi offerti da Poste Italiane in Molise. Ad iniziare dalle perenni e non più sopportabili razionalizzazioni, razionalizzazioni che penalizzano le zone interne e montane, per finire alle condizioni di lavoro, assolutamente non in regola con le norme contrattuali e che interessano la maggior parte dei dipendenti applicati negli uffici aperti al pubblico

. Al fine di spiegare le ragioni di tutto ciò è prevista per MERCOLEDI’ 30 MAGGIO, ALLE ORE 9.30, A CAMPOBASSO, PRESSO LA SEDE DELLA UIL MOLISE SITA IN VIA CRISPI N.1, UNA CONFERENZA STAMPA. Parteciperanno:

1) Tecla BOCCARDO, Segretario Generale UIL MOLISE

2) Franco SPINA, Segretario Confederale CGIL MOLISE

3) Aniello PASCARELLI, Segretario Generale UIL POSTE MOLISE

4) Mimmo FIOCCA, Segretario Regionale SLC CGIL MOLISE

F.to: Segreterie Regionali SLC CGIL Molise e UIL POSTE Molise