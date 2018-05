 Furto in un negozio di profumi, coppia di giovani denunciata dai Carabinieri. Recuperata la refurtiva

Due giovani isernini, un ragazzo ed una ragazza, sono stati denunciati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, in quanto sorpresi a perpetrare un furto di prodotti di profumeria all’interno di un negozio ubicato in una zona a ridosso del centro di Isernia. La coppia si era impossessata della refurtiva occultandola all’interno di una borsa, ma all’uscita dal negozio, il titolare si è insospettito e a immediatamente formulato il numero di pronto intervento dell’Arma “112”. Dalla Centrale Operativa è stata inviata sul posto una pattuglia che ha bloccato la coppia e dopo una perquisizione ha rinvenuto l’intera refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario. Nei confronti dei due è scattata una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per concorso in furto aggravato.