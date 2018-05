Formazione sulla sicurezza: incontro tra Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Molise e gli operatori di sportello degli Uffici Postali della provincia di Isernia.

Si è tenuto ieri martedì 29 maggio un incontro riguardante il delicato tema della formazione sulla sicurezza negli eventi criminosi per gli operatori di sportello degli Uffici Postali della provincia di Isernia.

L’evento, organizzato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Molise e da Poste Italiane S.p.A., è stato incentrato sulla sensibilizzazione delle procedure di sicurezza fisica volte a prevenire furti, rapine e aggressioni determinando una chiara informativa per gli operatori di sportello nell’evidenza del loro delicato ruolo in sede di front office a contatto col pubblico.

Successivamente la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha illustrato in modo efficace nozioni di falso documentale, per aggiornare il personale di Poste sulla verifica della veridicità dei documenti che i malfattori esibiscono, con lo scopo di perpetrare truffe, spesso online, di attivare carte prepagate, conti correnti o libretti, di incassare assegni o buoni fruttiferi