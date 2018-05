Piccoli Comuni, intesa odg, asm e Anci per gli uffici stampa

E' stato firmato oggi nella sede dell'Ordine dei Giornalisti in Via XXIV Maggio 137 a Campobasso, un protocollo d'intesa tra l'Odg, l'Anci e l'Assostampa.

Presenti, oltre al presidente dell'Odg Pina Petta, il presidente dell'Anci, Pompilio Sciulli e il presidente dell'Assostampa Molise, Giuseppe di Pietro.

Una normativa che consentirà alle Amministrazioni locali di dotarsi, anche consorziandosi tra di loro, di un ufficio stampa nel rispetto della Legge 150/2000.

Un momento importante di collaborazione tra enti e associazioni di categoria che, come ha sottolineato il presidente dell'Anci, Sciulli, sarà di valido aiuto alle realtà locali per comunicare ai cittadini attività, progetti e realizzazioni.

Per i presidenti dell'Odg Molise e dell'Assostampa Molise la firma di oggi pone le basi per nuovi spazi occupazionali per i giornalisti molisani.