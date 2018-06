Poggio Sannita, l'arte si mescola con la tradizione: ecco l'infiorata alternativa di Fausta Mancini

A Poggio Sannita, grazie dalla creatività di Fausta Mancini, è stata realizzata una bellissima infiorata “alternativa”, che merita sicuramente una visita nel corso week-end. La sig.ra Fausta, già organizzatrice in passato nel centro altomolisano, di eventi molto importanti quali la Natività, la Passione, sfilate in costume d'epoca, è coadiuvata da altri validissimi collaboratori che hanno lavorato alla realizzazione dell’opera realizzata, per la prima volta a Poggio, in occasione delle concomitanti festività del Corpus Domini (sabato) e di Santa Lucia (domenica). Le immagini sacre e decorative si sviluppano partendo da p.zza Trento e Trieste proseguendo lungo via Roma, realizzate con materiali vari quali segatura e trucioli di legname, accuratamente bagnati; sale opportunamente trattato con colori acrilici e polvere di caffè. Fausta Mancini come sempre bravissima e generosa, ci tiene a ringraziare tutti i visitatori, i volontari e quanti si sono adoperati per la buona riuscita di questa magnifica realizzazione. Le immagini resteranno composte fino a domenica sera.