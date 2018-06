2 Giugno, Festa della Repubblica il messaggio di Patriciello

BRUXELLES, 1° GIUGNO 2018 – “Celebrare la Festa della Repubblica significa rinnovare la scelta democratica e repubblicana compiuta con il referendum del 1946, una data che ha segnato in positivo il percorso storico del nostro Paese. Occorre essere fieramente consapevoli del cammino di crescita e sviluppo avviato all’indomani del secondo conflitto mondiale, così come bisogna sempre ricordare il grande contributo fornito dall’Italia all’avvio del processo di integrazione europea ed al conseguente rafforzamento della pace e della cooperazione tra Stati nel continente. I valori su cui si fonda la nostra Repubblica sono, oggi come allora, patrimonio comune di tutti i cittadini e di ogni istituzione democratica. Da questo punto di vista l’Unione Europea rappresenta l’orizzonte naturale verso cui orientare il futuro percorso politico, poiché è in Europa che si compie pienamente il cammino del nostro Paese”.

Questo il messaggio di Aldo Patriciello, europarlamentare molisano e membro del Gruppo Ppe al Parlamento Europeo, in occasione della Festa della Repubblica.