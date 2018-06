Presentato il nuovo piano industriale Fiat Fca. SOA: Piano autoreferenziale

Un uomo al comando: piano finanziario con numeri e obiettivi autoreferenziali , la morale dei fatti è che con l'ultimo piano industriale fca del 2014 si erano preventivate 400 mila Alfa Romeo ,ad oggi lontanissimo dall' l'obiettivo con poco più di 100 mila realizzate , prima ancora nel 2010 il fallimento di fabbrica italia e il flop della Panda nello stabilimento campano ,la continua cassa integrazione dallo stabilimento di Mirafiori a Pomigliano è tangibile , rimangono I proclami continuando nelle giustifiche del Dio mercato .

La società e I territori hanno bisogno di stabilità , I lavoratori pricipalmente , la protesta di ieri a Balocco da parte degli operai autorganizzati fiat fca è un fattore politico e sindacale , contro un sistema di instabilità e di precarietà che continua a minare quotidianamente I diritti che va a favore di pochi e a discapito di molti nei fatti l'instabilità è cosa giusta per I manovratori del sistema capitalistico mondiale . Tra gli altri ancora la fiom continua a urlare per sedersi ai tavoli fiat cercando chissà quale piano industriale ,con la cgil che è complice anch'essa delle riforme peggiorative e dello stesso ruolo del sindacato usa e getta così si continua ad andare dalla parte dei lor signori , noi non faremo mai parte di questo gioco confusionario.Continueremo a ragionare e resistere sulla realtà costruendo dalla base l'alternativa di società.Piano industriale fca? Loro se la cantano e loro se la suonano!