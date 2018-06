Agnone Via Gualterio, cancello di accesso Itis pericolante

I cittadini segnalano le pessime condizioni in cui versa il cancello di accesso al plesso scolastico agnonese dell'Itis. Il cancello di accesso da via Gualterio e' in stato di fuoriuso da lungo tempo. I montanti sono arrugginiti e rappresentano un probabile pericolo per gli studenti che quotidianamente e imprudentemente lo travalicano. Le foto allegate mostrano l'usura e la scarsa manutenzione del cancello scorrevole.