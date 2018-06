Alto Medio Sannio, ecco il meeting per lo sviluppo dell'area. Vicesindaca Marcovecchio: sensibilizzare e coinvolgere le migliori esperienze

Domani lunedì 4 giugno tavolo tecnico-operativo per la strategia dell'area interna Alto Medio Sannio che vede coinvolto il Comune di Agnone in qualità di capofila L'evento avrà inizio alle ore 16.00 presso la sede della comunità Montana in largo Tirone 7.

L'area interna Alto Medio Sannio ricomprende 33 comuni che stanno predisponendo il progetto di Strategia di Area Interna. Il 4 e 5 Giugno sono previst tre focus tematici su Turismo (Agnone 4/06 ore 16), Agricoltura (Agnone 5/06 ore 10 e Istruzione (Frosolone 5/06 ore 15).A tal proposito la vicesindaca di Agnone Linda Marcovecchio ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"Per la fase di scouting che si sta approntando si è ritenuto importante coinvolgere gli operatori locali con cui condividere il percorso in atto. Su turismo e agricoltura stiamo sensibilizzando le migliori esperienze, le buone pratiche, le idee innovative a partecipare e raccontare il loro punto di vista al livello regionale e centrale. Ho il piacere di invitare la stampa a questi incontri ai quali saranno presenti referenti del comitato nazionale per le aree interne in seno alla Presidenza del Consiglio, funzionari regionali, amministratori locali e i Gal Alto Molise, Molise Rurale e Molise verso il 2000".