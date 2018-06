“ I colori della vita” concorso nazionale in ricordo degli angeli di San Giuliano, premiati gli studenti agnonesi

Ancora una volta gli alunni dell’ Istituto Omnicomprensivo “G.Nicola D’Agnillo” di Agnone si classificano ai primi posti nella tredicesima edizione del concorso “ I colori della vita” indetto dall’ Istituto Omnicomprensivo “R. Capriglione” di Santa Croce di Magliano per ricordare il tragico evento sismico del 31 ottobre 2002 in cui persero la vita 27 bambini e l’ insegnante Carmela Ciniglio a San Giuliano di Puglia.

Gli alunni del Liceo Scientifico Labbate Camilla, classe II A, Carlomagno Giovanni e Cerimele Luigi, classe III A, hanno partecipato e raggiunto il primo posto al concorso per la sezione “elaborati musicali” producendo una canzone dal titolo “ Il mondo cambierà” scritto e cantato in genere pop da Cerimele Luigi e Camilla Labbate e musicato da Giovanni Carlomagno; per la sezione poesia si è classificato al terzo posto l’alunno Mattia Enrico Di Pasquo classe II A del Liceo Scientifico con la poesia intitolata: “Lacrime Silenziose”. Gli alunni delle classi IV e V scuola primaria Marinelli, guidati dalle loro insegnanti, si sono classificati al secondo posto per la sez. elaborati multimediali con “La canzone del bambino nel vento”. La cerimonia di premiazione si è svolta il 31 maggio alle ore 09,30 presso il Museo della memoria a San Giuliano di Puglia ( CB) alla presenza di numerose autorità , scuole provenienti da diverse regioni italiane e una scuola polacca. I nostri alunni grandi e piccoli di età, hanno riscosso molto successo. Attraverso il brano musicale, i ragazzi del Liceo, si sono rivolti alle generazioni future invitandole a non farsi abbattere da tutte le negatività che troppo spesso il mondo pone davanti ma sostituirle con la luce della speranza basata sulla solidarietà, sull’amore e sulla pace. Nella poesia,invece, l’alunno pensa guardandosi attorno che non è questo il mondo che vorrebbe perché vede un fiume rosso,un fiume di sangue e un manto nero avvolgere le persone tristi, vittime del proprio colore; ma la speranza che il mondo possa cambiare è nelle lacrime di una madre quando il suo bambino prevede il suo futuro.

La Prof.ssa Rita Camperchioli,la referente del concorso per il Liceo scientifico di Agnone fa alcune sue considerazioni sull'evento:

"Quanta sensibilità viene fuori quando i ragazzi vengono messi alla prova e quanta tristezza e silenzio hanno provato di fronte ai 27 bambini nel cimitero di San Giuliano. Per me, queste sono le occasioni per riflettere e sensibilizzare le loro coscienze.

Con l’augurio che il prossimo anno gli alunni possano ancora raggiungere i primi posti,si ringraziano il Dirigente Scolastico Dr.ssa Tonina Camperchioli insieme al DSGA Maria Rosaria Marcovecchio che mi hanno dato questa opportunità, le famiglie degli alunni per la loro disponibilità alla collaborazione scolastica, la prof.ssa Mazzeo Rita, le maestre Del Castello Gabriella e Forte Clementina che hanno vissuto con me una giornata in cui per la prima volta grandi e piccoli hanno condiviso lo stesso obiettivo, ed un plauso ai ragazzi che danno sempre il meglio di se’."

LACRIME SILENZIOSE

Fiume rosso, fiume di sangue

spiriti alle mie spalle.

Non è questo il mondo che vorrei.

Un manto nero avvolge le persone

tristi, vittime del proprio colore.

Certe volte penso a cosa io sia nato a fare,

osservare ciò che mi fa male.

Cade l'ultimo petalo,

e del fiore cosa ci rimane?

Un bambino passeggia e prevede il suo futuro,

lacrime della madre, che spera, che tutto cambierà

Il cielo si nasconde.

E' triste, non sa più cosa fare

Lacrime,una donna piange

per aver perso quell'unico figlio che suo marito le ha potuto dare.

Lacrime, un padre piange

vicino alla bara bianca di sua figlia

Il brano musicale "Il mondo cambierà" è:

Scritto e cantato in genere pop dall’ alunna della classe IIA Camilla Labbate e dall’ alunno Luigi Cerimele della classe IIIA del Liceo Scientifico G.Paolo I di Agnone.

Musica composta e realizzata dall’ alunno Giovanni Carlomagno della classe IIIA dello stesso istituto.

Strumenti utilizzati:

Yamaha dgx 630

Korg m1

Chitarra elettrica Gibson Les Paul

Batteria elettrica Yamaha dgx 630





MESSAGGIO DELLA CANZONE :

Noi ragazzi abbiamo composto questa traccia musicale al fine di sensibilizzare le generazioni future a non farsi abbattere da tutte le negatività che troppo spesso il mondo ci pone davanti sostituendole con la luce della speranza basata sulla solidarietà sull’amore e sulla pace.

che non aveva commesso nessun peccato,

ma riabbracciare suo padre era solo sognato.









MATTIA ENRICO DI PASQUO CLASSE II A

LICEO SCIENTIFICO "G.PAOLO I" AGNONE( IS)