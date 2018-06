Fornelli vince a "Mezzogiorno in Famiglia". Scarabeo: Bravi ragazzi!

"La vittoria di Fornelli a 'Mezzogiorno in Famiglia', nota trasmissione televisiva della RAI, è la soddisfazione di tutto il Molise che vede trionfare la cultura, le tradizioni, la storia di una terra che tanto, ancora, può e deve dare. La dimostrazione sta proprio in questa vittoria che un gruppo di ragazzi di Fornelli, volenterosi e capaci, ha saputo regalarci, bravi davvero per quanto siete stati in grado di offrire a tutti noi che oggi siamo ancora più orgogliosi di essere molisani. Adesso, la vera sfida che si profila all’orizzonte è quella di trasformare questo eccezionale momento di celebrità televisiva nazionale in una opportunità vera di sviluppo turistico e di promozione del territorio".