Discarica abusiva in località Minaldo: lettera aperta al sindaco di Agnone

Gentile Sig.Sindaco,

Da almeno due anni abbiamo protestato per la discarica abusiva in località Minaldo sotto la scarpata della Fonte Minaldo.Abbiamo protestato a voce e per iscritto.Tante e tante volte.Ma a tutt'oggi non c'è stato nessun provvedimento.Ma non solo.Negli ultimi tempi addirittura è stata lì abbandonata una bombola di gas,non sappiamo se vuota o piena, in un sacco di iuta.Quindi allo sconcio di rifiuti abbandonati in un luogo molto frequentato, adesso si è aggiunto anche un elemento di serio pericolo.

Deve scapparci un incidente?

I Villacanalesi sono di serie B?