Frosolone: Focus sul servizio Istruzione Incontro previsto per martedì 5 giugno

Frosolone, 4 giugno 2018: Martedì 5 giugno, alle ore 15:00, presso la "Scuola Elementare G. M. Zampini" in piazza Alessandro Volta a Frosolone, si terrà un incontro intercomunale sul servizio istruzione. L'iniziativa si inquadra nelle azioni promosse dalla Strategia Nazionale per le Aree interne con riferimento ai 33 comuni dell'ambito territoriale Alto Medio Sannio. Si tratta di un'importante occasione di confronto con la Regione, i dirigenti scolastici, il corpo docente, i genitori e i cittadini tutti per definire le "possibili traiettorie di cambiamento del sistema scolastico delle Aree interne" nell'ottica di frenare lo spopolamento e migliorare la qualità dell'istruzione dei nostri ragazzi. All'incontro parteciperanno tra gli altri i rappresentati del Ministero dell'Istruzione, del Comitato tecnico nazionale aree interne, dell'Ufficio scolastico regionale e i Sindaci della nostra area territoriale.